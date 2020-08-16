على طريقتها الخاصة .. تالنت دبليو ام تحتفل بعيد ميلاد تامر حسني

احتفلت شركة تالنت دبليو ام، بعيد ميلاد النجم الكبير تامر حسني، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشرت تالنت دبليو ام أفيش لتامر حسني، متمنية له عيد ميلاد سعيد، قائلة: عيد ميلاد سعيد لنجم الجيل تامر حسني وعام جديد ملىء بالمزيد من النجاح والتقدم والتواجد دائمًا على القمة. Advertisements يذكر أن النجم الكبير تامر حسني طرح مؤخرًا كليب بعنوان وانت معايا، والكليب من إخراج سعيد الماروق، والأغنية من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع جلال الحمداوي، وشارك في الكليب كل من النجوم الشاب خالد، وعبد الفتاح الجريني، وبلطي، كما كسر الكليب حاجز الـ 18 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. مؤخرًا كليب بعنوان، والكليب من إخراج سعيد الماروق، والأغنية من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع جلال الحمداوي، وشارك في الكليب كل من النجوم الشاب خالد، وعبد الفتاح الجريني، وبلطي، كما كسر الكليب حاجز الـ 18 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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