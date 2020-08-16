رانيا فريد شوقي ترثي فؤاد المهندس وشويكار بكلمات من ذهب

رثت الفنانة الكبيرة رانيا فريد شوقي، النجم القدير فؤاد المهندس وزوجته النجمة القديرة شويكار، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشرت رانيا صورة فؤاد المهندس برفقة زوجته شويكار، وعلقت راثية: رحمه الله على Advertisements اجمل ثنائي متعونا ومازالوا بفنهم وخفه دمهم وافلامهم العظيمه. اجمل ثنائي متعونا ومازالوا بفنهم وخفه دمهم وافلامهم العظيمه. يذكر أن النجمة شويكار رحلت عن عمر ناهز 85 عامًا، وكانت تزوجت من الفنان فؤاد المهندس، حيث قدما واحدًا من أبرز الثنائيات في تاريخ السينما المصرية، ثم انفصلا بعد ذلك.

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