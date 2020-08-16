كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر سهر الصايغ: التمثيل هواية ولن أترك الطب من أجله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الفنان سهر الصايغ، إنه من الصعب جدًا أن نترك الطب فالمجال صعب جدًا، ودراسته لم تكن سهلة لذلك لا يمكن أن تتنازل عنه بسهولة أو أستهتر به.

وأضافت في تصريحات صحفية، بأنها تمارس الطب مع الفن لأنه من الصعب أن تقوم بعمل واحد فقط طوال الوقت.

وتابعت: "فأنا أكره الروتين وعموما أنا أتعامل مع التمثيل كهواية وليس مهنة، حيث أعتبره مثل الرسم والموسيقى".