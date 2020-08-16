تراند اليوم : بالصوت والصورة – سما المصري تفاجئ الجميع تقرر الاعتزال

فاجأت الراقصة المصرية المثيرة للجدل سما المصري متابعيها عبر وسائل التواصل بقرار اعتزالها المواقع الاجتماعية.

ونشرت سما تغريدة عبر “إنستغرام” تحدثت فيها عن نيتها “اعتزال” مواقع التواصل “لمراجعة حساباتها” وفق القدس العربي .

وقالت: “محتاجه أبعد شويه أراجع حساباتي مع ناس كنت فاكراهم ناس بجد طلعوا فلصوا ومايستاهلوش أي حاجه عملتها علشانهم….. لو بعدت عن الفانز بتوعي شويه معلش اعذروني وهتوحشوني بس هارجع لكم أكثر عقلانية وهاعرف بعد كده ازاي اختار من أجلس معهم ومن يستحقون أن يجلسوا معي ويلتقون بي…. خسارة كنت فاكراهم ملائكة طلعوا شياطين وبيبيعوا العيش والملح…. تمد لهم صوابعك يبقي عايزين كف إيدك تديهم كف إيدك يبقوا عايزين دراعك.. تديهم دراعك يبقوا عايزين ياخدوك كلك وهم مايدوش ولا حاجه ياخدوا وبس… خساره”.

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