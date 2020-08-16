فن ومشاهير

تراند اليوم : شاهد.. صبا مبارك تعايد أختها بمناسبة عيد ميلادها

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سماح محمد 0 تبليغ

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قامت النجمة صبا مبارك بنشر صورة لها مع أختها على موقع الانستجرام بمناسبة عيد ميلادها.

 

علقت على الصورة: ” أختي حبيبتي … كل سنة وإنتي سالمة، ومبسوطة ومحققة وعم تشوفي أحلامك كلها قدامك، وشو ما صار بالحياة وحتي ما مرت سنين ازفت من هالسنة رح أضل جمبك وبضهرك وبحبك عطول، مع انك طالعة كتير احلي مني بالصورة… شكراً”.

بدأت النجمة صبا مبارك ارتباطها بالفن عن طريق والدتها الفنانة “حنان الأغا” وخالتها الفنانة “هيفاء الأغا”، وكان أول خطواتها في التمثيل مسلسل “قمر وسحر”، وهي حالياً من نجمات الصف الأول في الدراما.

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