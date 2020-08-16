شكرا لقرائتكم خبر عن شويكار فى آخر حوار قبل وفاتها: "مش هعاند الزمن ومش هاظهر على الشاشة تانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت الفنانة الكبيرة شويكار فى حوار لليوم السابع قبل وفاتها بأيام قليلة ننشر تفاصيله كاملا بعد قليل، وتحدثت خلاله الفنانة الكبيرة عن حالتها الصحية وتغيرات الزمن واحتمالية عودتها للأضواء فى عمل فنى، وقالت الجميلة الراحلة لليوم السابع :" مش هعاند الزمن، مااقدرش أخرج وأصور لأن الكسر اللى حصل لى من سنين اتعالج غلط وأثر على صحتى، ومش هاطلع على الشاشة تانى، لكن لو فى عمل إذاعى وهييجوا يسجلوا معايا فى البيت ممكن أعمله".

وكان الفنان أحمد فلوكس أعلن منذ شهور أنه رشح الفنانة شويكار، للمشاركة في بطولة مسلسل إذاعي جديد يتولى إنتاجه اسمه «طلقني شكراً»، وأنه أناب والده الفنان فاروق فلوكس للتفاوض مع شويكار، ومحاولة إقناعها بقبول العرض ، متعهداً بتوفير كل سبل الراحة لها أثناء تسجيل الحلقات.

وحينها تواصلنا مع الفنانة الكبيرة شويكار التى أكدت أنه لم يتواصل معها أحد ، ورغم ذلك أبدت استعدادها للعودة للعمل الفنى من خلال الإذاعة ولكن بشروطها.

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وضحكت الفنانة الجميلة، قائلة:" ماعنديش مانع أرجع بطلقنى شكرا أو جوزنى شكر أو حبنى شكرا لكن بشروطى، وزى ما دلعتكم تدلعونى".

وأكدت الفنانة الكبيرة أن أهم شروطها هى أن يتم التسجيل معها فى منزلها ولا تنتقل للإذاعة مراعاة لحالتها الصحية.

وعن عودتها على الشاشة أجابت بحسم :"أشتغل إذاعة ممكن لكن على الشاشة لا صحتى ماتستحملش"، وقالت عن سر علاقة الحب الجارف بينها وبين الجمهور: «احترمت فنى ونفسى وجمهورى، فاحترمنى وأحبنى الجمهور».