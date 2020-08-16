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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نيللى كريم فى صور جديدة من إجازتها الصيفية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة نيللي كريم متابعيها عبر موقع إنستجرام من خلال أكثر من صورة نشرتها مؤخراً عبر خاصية الاستوري، ظهرت خلالها أمام البحر خلال إجازتها الصيفية التي تستمتع بها حالياً.
نيللى
وذلك بعدما شاركت النجمة نيللي كريم متابعيها بعدة صور مع النجم آسر ياسين من خلال إجازتهما الصيفية بعدما تألقا خلال دراما رمضان مؤخرًا عبر بطولتهما لمسلسل "بـ100 وش" الذى حقق نجاحًا كبيرًا، وهو العمل الذي ألمحت نيللي كريم خلال تعليقها على الصور إلى وجود جزء ثانٍ منه، حيث شوقت متابعيها له بشكل كبير حين كتبت أنها لا تطيق انتظار الجزء الثاني من المسلسل.
وظهرت نيللى كريم مع النجم آسر ياسين خلال 6 صور وقالت تحديدًا لمتابعيها: "اشتقت إليكم جميعًا.. شكرًا لكم على كل الحب والدعم، نحن سعداء جدًا لأنكم أحببت المسلسل التلفزيوني.. لا أطيق الانتظار حتى الجزء الثاني".
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