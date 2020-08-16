شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة مع حمزة أحمد السقا x صورتين: الغالى ابن الغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أمير كرارة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام بصورة له مع حمزة ابن النجم أحمد السقا، وذلك عبر خاصية الاستوري، حيث قال في فيديو إنه يستقبل اليوم الغالي ابن الغالي، ثم نشر أكثر من صورة تجمعه مع حمزة السقا.



كرارة وابن السقا

من ناحية أخرى يواصل النجم أمير كرارة الاستمتاع بإجازته الصيفية خلال الفترة الحالية، وذلك بعدما تألق خلال شهر رمضان ببطولة مسلسل "الاختيار" الذى لعب فيه شخصية الشهيد أحمد المنسي، حيث ظهر مؤخراً مع الإعلامية مريم أمين في أحدث صورة له عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، التى علقت على الصورة قائلة: "مع حبيب الكل باشا مصر عقبال صوره كل صيف".

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من ناحية أخرى، كانت قناة ON كشفت عن موعد انطلاق الموسم الجديد من برنامج "سهرانين"، الذى يقدمه النجم أمير كرارة عبر شاشتها، حيث طرحت القناة إعلان الموسم الجديد من البرنامج عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، موضحة أن أولى الحلقات ستعرض الأحد 16 أغسطس، فى تمام الساعة 11 مساء، وظهر فى الإعلان عدد من النجوم، أبرزهم رامى عياش، أمينة خليل، ومحمد فراج، وهنا شيحة، وحسن الرداد، وعلاء الشربينى وعبد الفتاح الجرينى، كما كشف البرومو عن غناء أمير كرارة مع رامى عياش ونجوم آخرين. كما يستعد النجمان أمير كرارة وأحمد السقا لمسلسل يجمعهما خلال ماراثون دراما رمضان المقبل، وهو نسل الأغراب.