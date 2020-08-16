شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير يودع شويكار بفيديو مؤثر: كانت حبيبتي جدا ودايما بتشجعنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان شريف منير على نعى الفنانة شويكار التى توفيت أمس الجمعة، وذلك من خلال فيديو عبر حسابه على موقع إنستجرام، ظهر خلاله مدى تأثره والقيمة التي يكنها لها، حيث استرجع ذكريات جواب كانت كتبته له حينما قابلها قبل سنوات، وعلق على الفيديو قائلا: "كانت حبيبتي جدا.. وكانت بتشجعني وبتديني طاقة إيجابية مستمرة.. لغاية مسلسل بنحب تاني ليه.. هتوحشيني".

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ومن جهة أخرى، قال النجم شريف منير: "أنا إنسان مش مادى يعنى مش هشتغل عشان خاطر الفلوس، والدليل على كلامى إنى قعدت 3 أو 4 سنوات لم أدخل أى أعمال فنية وكان بيجيلى شغل وبرفضه، فموضوع إنى مادى ده مش موجود عندى خالص".

وأضاف خلال لقائه في برنامج "its show time" تقديم الإعلامية مها الصغير، المذاع على قناة cbc: "اللى بيشغلنى دايما أكون مأمن بيتى وحياتى، لأن مثلا في اخر سنين ليا أصحاب كتير ماتوا، فدايما بيشغلنى موضوع الموت وأقول لما أموت ولادى هيعملوا ايه من بعدى، لإنى مش عاوزهم يحتاجوا لحد أو يتعبوا من بعدى".

وتابع: "بدأت أفكر في الموضوع ده بعد ما كبرت شوية، وكمان انا مش عاوز ولادى يكونوا بعاد عن بعض وبحبهم جدا يكونوا مرتبطين اوى ببعض، والاخوات اللى بيبعدوا عن بعض بيخسروا كتير اوى فانا بخاف من الحتة دى وعاوزهم دايما مرتبطين ببعض حتى لو مش أشقاء".