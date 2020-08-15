هيدي كرم تنعي كلبتها.. وتتعرض لهجوم شديد

رنا صلاح الدين - عبرت الفنانة المصرية هيدي كرم عن حزنها الشديد لوفاة كلبتها، والتي كانت تطلق عليها اسم "ليلى".

هيدي نشرت صورة جمعتها بكلبتها، على حسابها بموقع "انستجرام"، ونعتها بقولها: "النهارده ودعت جزء كبير من ذكرياتي معاكي و انا بودعك... عشتي معايا ١٣ سنه من ساعة ما كان عمرك ٤ شهور ولغاية اخر يوم في عمرك".

وأضافت: "لما دخلتي حياتنا كانت أسرتي الصغيرة المكونة من ابني وانا بتمر بظروف صعبه جداً.. ومن يوم ما جيتي جبتي معاكي طاقة حب وحنان ما تتوصفش.. كنتى دايماً مصدر فرحه وراحه ... طاعتك العمياء في كل شيء و حبك الغير مشروط كان بيبهرني و يبهر كل اللي يعرفك".

Advertisements

وتابعت: "عزلنا وغيرنا بيوت كتير وكنتي أول واحده تتأقلم بدون عناء ولا مجهود مننا علشان ما تتعبيناش .. لما كنتي بتشوفيني زعلانه كانت عنيكي بتنطق ونظراتك بتطبطب عليا.. احن وأطيب مخلوقه عرفتها".

وأكملت: "حبيتك من كل قلبي واتعلمت منك معنى الطيبه والعطاء و الحنان ... هاتوحشيني اوي يا ليلي يا كلبتي و بنتي و صاحبتي".

وعلى الرغم من تعاطف البعض معها، لكنها تلقت هجوم شديد من عدد كبير من جمهورها، والذين وصفوها بالـ "تافهة"، كما استنكروا وصفها لكلبتها بأنها "ابنتها".