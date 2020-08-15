محامي مي حلمي يكذّب محمد رشاد: الطلاق لم يحدث.. وليست المرة الثالثة

رنا صلاح الدين - كذّب محامي الإعلامية المصرية مي حلمي، تصريحات زوجها الفنان محمد رشاد، حول انفصالهما.

محامى مى حلمى أكد أن طلاقها من المطرب محمد رشاد لم يحدث حتى الآن، حيث لم يتم تسجيل الطلاق في الدائرة الخاصه بهما.

كما نفى أن يكون الطلاق وقع بينهما ثلاثة مرات كما صرح رشاد، قائلا: "مي حلمى لم يصلها حتى الآن خبر طلاقها من محمد رشاد، والطلاق لم يحدث من قبل فكيف هذه هي المرة الثالثه التي تحدث كما قال".

وكان محمد رشاد قد أكد أنه طلق زوجته مي حلمي 3 مرات، قبل انفصالهما الأخير، وبالتالي لا يمكن لهما العودة لحياتهما الزوجية مجدداً وفقاً للشريعة الإسلامية.

رشاد فاجأ متابعيه عبر انستجرام، وكتب: "قبل أي شيء.. بسم الله الرحمن الرحيم.. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. صدق الله العظيم".

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وأضاف: "الآية الكريمة دي بتلخص تفاصيل كتير مش هدخل فيها لأنها تخصني وتخص طرف تاني كان في يوم جزء من حياتي".

محمد رشاد ومي حلمي

وتابع: "وبعد 3 مرات طلاق أكيد مينفعش نكمل وكأنه محصلش.. أنا بطلب من كل الناس سواء بتحبني أو لا بتتابعني أو متعرفنيش أصلا إنهم يعدوا الموضوع كأنه مجاش قدامهم لإني مهما شفت من تعليقات سخيفة أو كويسة أو حتى هجوم من حد مش هتكلم عن تفاصيل زواجي بالحلو أو الوحش. وفي الأول والآخر ياريت نراعي إن البنت بتتأثر بالكلمة الوحشة قبل الحلوة".

واستطرد: "قضينا أيام منها الحلو ومنها اللي مش حلو وكل شيئ نصيب وقدر من ربنا وبتمنى كل الخير والسعادة للناس ولإنسانة طيبة وليها مكانة في قلبي والنصيب والعشرة انتهت لحد هنا. ودا هيكون آخر حاجة ممكن أقولها بخصوص الموضوع دا".

محمد رشاد ومي حلمي