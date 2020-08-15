شقيقة وعد تفاجئها بحفل عيد ميلاد مميز.. فيديو

رنا صلاح الدين - فوجئت الفنانة السعودية وعد بحفل مميز أعدته لها شقيقتها وابنها وزوجته، احتفالا بعيد ميلادها.

الفنانة السعودية شاركت جمهورها بمقطع فيديو من الاحتفال، على حسابها بموقع "انستجرام"، ظهرت به وهي تطفئ شموع تورتة الحفل، والتي تشكلت بحروف اسمها.

وعد أرفقت مقطع الفيديو بتعليق قالت فيه: "وكل سنه قبل يوم ميلادي لازم احد يعمل مفاجأت وحركات ولكن هالسنه انا مابي شي لان سنه الكرونا انعدمنا وقلت مابي ذكريات فيها".

وأضافت: "طبعا محد سمع اختي سناء حبيبتي وولدها وزوجته الف شكر لهم وامس اصحابي وهذا انا موصيه مابي شي".

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وكانت الفنانة السعودية وعد قد اعلنت مؤخرا، إصابة ابنتها الوحيدة "حسناء" بفيروس "كورونا" المستجد، وطلبت من جمهورها الدعاء لابنتها بالشفاء العجل.

حيث كتبت، على خاصية "ستوري" بموقع "انستجرام": "حبيبتي بنتي جاتها الكورونا. الله يرفع عنها ويشفيها.. ادعولها. ياحبيبتي يا حسنا يا قطعة من قلبي. استودعك الله. الله يرفع عنك ولا يضرك ويشفيكي قادر يا كريم".

وعد وابنتها