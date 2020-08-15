رنا صلاح الدين - حررت نقابة المهن الموسيقية محضراً ضد مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش، حيث اتهمته بإقامة حفلاً في الساحل الشمالي بدون ترخيص، على الرغم من أنه ممنوع من الغناء بأمر من النقابة.
وتضمن المحضر اتهام آخر لشاكوش، وللمكان الذي أُقيم فيه الحفل، وهو عدم اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، وعدم الالتزام بنسبة 25% من إشغال المكان.
ومن جانبه، نفى شاكوش الاتهامات الموجهة ضده، حيث أكد أنه لم يخالف قرارات نقابة المهن الموسيقية، مشددا على أنه لم يقيم أية حفلات، لكنه غنى أثناء جلوسه في أحد الكافيهات في مارينا مع أصدقائه، حيث قاموا بتشغيل أغنيته الجديدة " 100 حساب" على طريقة "دي جي".
الفنان المصري أضاف أنه يحترم قرار النقابة بمنعه من الغناء، لافتا إلى أنه لم يخترق هذا القرار منذ 15 فبراير الماضي، قائلا: "عن نفسى أنا أكتر واحد ملتزم بقرارات نقابة الموسيقيين".
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة الموسيقيين تحرر محضر ضد حسن شاكوش.. والفنان يعلق: أنا ملتزم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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