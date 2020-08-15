نقابة الموسيقيين تحرر محضر ضد حسن شاكوش.. والفنان يعلق: أنا ملتزم

رنا صلاح الدين - حررت نقابة المهن الموسيقية محضراً ضد مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش، حيث اتهمته بإقامة حفلاً في الساحل الشمالي بدون ترخيص، على الرغم من أنه ممنوع من الغناء بأمر من النقابة.

وتضمن المحضر اتهام آخر لشاكوش، وللمكان الذي أُقيم فيه الحفل، وهو عدم اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، وعدم الالتزام بنسبة 25% من إشغال المكان.

ومن جانبه، نفى شاكوش الاتهامات الموجهة ضده، حيث أكد أنه لم يخالف قرارات نقابة المهن الموسيقية، مشددا على أنه لم يقيم أية حفلات، لكنه غنى أثناء جلوسه في أحد الكافيهات في مارينا مع أصدقائه، حيث قاموا بتشغيل أغنيته الجديدة " 100 حساب" على طريقة "دي جي".

الفنان المصري أضاف أنه يحترم قرار النقابة بمنعه من الغناء، لافتا إلى أنه لم يخترق هذا القرار منذ 15 فبراير الماضي، قائلا: "عن نفسى أنا أكتر واحد ملتزم بقرارات نقابة الموسيقيين".