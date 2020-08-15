لطيفة تحتفل بنجاح مبادرتها "أقوى واحدة"

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة التونسية لطيفة، بنجاح مبادرتها "أقوى واحدة" التي تهدف الى مساعدة 100 أم مطلقة وأرملة وتدريبهن على الخياطة.

لطيفة نشرت مقطع فيديو، على حسابها الخاص بموقع "تويتر"، للإعلامية رضوى الشربيني أثناء حديثها عن حملتها، في أولى حلقاتها برنامج "هي وبس" في موسمه الخامس.

الفنانة التونسية وجهت الشكر لرضوى الشربيني على حديثها عن المبادرة، وعبرت عن سعادتها بقوله: "كم أنا سعيدة بتخرجكم أنتم مثال رائع وقوى للسيدات الشريفات.. شكرًا رضوى الشربينى".

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وأضافت: "ويا رب أكون ساهمت ولو قليلا بمساعدتكم لتحقيق ذاتكم ومستقبلكم ومستقبل أولادكم.. والجايات كتير إن شاء الله.. أقوى واحدة".

وكانت الإعلامية رضوى الشربيني قد تحدثت، خلال برنامجها، عن نجاح مبادرة "أقوى واحدة"، حيث تم تدريب 100 امرأة على الخياطة، وتخرّج أول دفعة من الحملة وتوفير فرص عمل في المصانع لهن، وأكدت أن الفنانة لطيفة كانت تتابعهن طوال الوقت.

يُذكر أن الفنانة التونسية لطيفة كانت أطلقت مبادرة "أقوى واحدة" لمساعدة 100 أم مطلقة وأرملة، لتدريبهن على الخياطة والتفصيل، وتوفير وظائف لهن.