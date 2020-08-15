الخليج 365الأحد 2020/8/16 12:53 ص بتوقيت أبوظبي
يحتفل الفنان تامر حسني بعيد ميلاده الـ43، الأحد، إذ إنه من مواليد 16 أغسطس 1977.
وفوجئ تامر حسني بجمهوره يبدأ تهنئته بعيد ميلاده مبكرا، حتى إنه اضطر إلى توجيه رسالة إلى جمهوره في مختلف أنحاء العالم العربي.
وكتب تامر حسني عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "كنت عايز أرد عليكم بكرة في يوم عيد ميلادي، بس شايفكم محتفلين بدري، الحقيقة أنا مش بعمل عيد ميلادي خالص، بس ربنا رزقني بجمهور زي أهلي بالظبط بيحتفل بيه دايما، وأصحاب كل سنة يعملوا لي مفاجأة من غير ما يقولوا بس بقفشهم برضو وبعرف، وباضطر اتفاجئ تقديرا لمجهودهم".
وأضاف: "المهم أنا بشكر كل شخص فيكم، على الكلام الجميل اللي بقالي أسبوع بقراه، وبسمعه منكم وبشكر كل أهلي وأصحابي وفريق عملي.. وطلبي الوحيد إنكم لما تفتكروني تدعوا لأولادي تالية وأمايا وآدم.. مليون شكر يا أغلى الناس".
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني في رسالة إلى الجمهور: طلبي الوحيد منكم يخص أبنائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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