شكرا لقرائتكم خبر عن هل تترك ميجان ماركل بيفرلى هيلز وتنتقل للعيش بمزرعة مع زوجها الأمير هارى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يتطلع الأمير هاري و زوجته النجمة العالمية ميجان ماركل إلى مغادرة بيفرلي هيلز والانتقال إلى مزرعة؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية، إلا أن موقع "جوسيب كوب" المعني بالتحقق من الشائعات المنتشرة حول نجوم العالم نفي تماما ما يتردد، وأشار إلى أنها قصص مختلقة من أجل جذب المزيد من القراء فقط ، حيث أعلن الزوجين مؤخرا أنهما انتقلا لمنزلهما الجديد الموجود في سانتا بربرا و استقرا و استطاعا أن يستردا خصوصيتهما وجعل حياتهما أكثر هدوءا، فالتقرير الذي يشير إلى أنهم علي وشك شراء بعض الممتلكات خاطئ لأنهما انتهيا بالفعل من هذه الخطوة، وانتقالهما الفعلي لسانتا باربرا يكشف زيف القصة المتداولة.



الأمير هاري و ميجان ماركل

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بدأت الشائعة بنشر موقع "OK" تقرير يشير إلى أن هاري وميجان صدما العالم عندما أعلنا عن ابتعادهما عن العائلة المالكة والاعتذار عن كل الوجبات والقوانين الخاصة بالعائلة ، ومنذ انتقالهما إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهما يعيشان في قصر تايلر بيري الموجود في بيفرلي هيلز، ويبحث الزوجين الآن عن إقامة دائمة في ريف كاليفورنيا، وذلك من أجل تأسيس منزل ومزرعة عاملة لهما.

وأشار مصدر "مجهول للموقع"، إلى أن حلم ميجان هو امتلاك الخيول لذلك يود الزوجان شراء قطعة أرض حتى يتمكنوا من بناء اسطبلات وتربية الماشية الأخرى بها، وفي الحقيقة أن الزوجين في حاجة إلى مزيد من الخصوصية، ويبدو أن ميجان وهاري يبحثان في منطقة مونتيسيتو، ولكنهما لا يعارضان البحث في أماكن أخري".