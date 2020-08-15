شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى نجمة أولى حلقات ‏SNL‏ بالعربى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون على البرنامج الكوميدى ‏SNL‏ بالعربى نجمة الحلقة الأولى من البرنامج، ‏وهى النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، ومن المقرر إذاعة الحلقة فى تمام الساعة 11 مساء ‏اليوم على شبكة قنوات ‏ON‏ .‏

ويستضيف البرنامج على مدار حلقاته عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم أحمد السقا ومحمد ‏رمضان وخالد النبوى وسمية الخشاب ، شيرين رضا، ماجد المصرى، بيومى فؤاد ، ‏ومن نجوم الغناء أحمد شيبة وأوكا ومن نجوم الكرة أحمد حسام ميدو‎.‎

برنامج‎ SNL ‎بالعربى حقق نجاحًا كبيرًا خلال المواسم الثلاثة وشارك في تقديمه عدد ‏من الشباب منهم إسلام إبراهيم ومحمود الليثى وأحمد سلطان ونانسى صلاح وخالد ‏منصور ونور قدرى‎.‎

من ناحية أخرى تنتظر هيفاء وهبى عرض فيلهما أشباح أوروبا الذى تم الانتهاء من ‏تصويره بداية العام الجارى ما بين مصر وجورجيا، قبل انتشار فيروس كورونا ومن ‏المتوقع عرض الفيلم فى شهر أكتوبر القادم بعد رفع الاجراءات الاحترازية عن دور ‏العرض السينمائية وعودتها تدريجيا لاستقبال أعداد تفوق 50% من استيعابها – بحسب ‏مخرج الفيلم.

Advertisements

أحداث الفيلم تدور حول مجموعة أخوة يقررون التحقق من خبر ما قيل لهم قد يغير ‏حياتهم، وأثناء عملية البحث يتعرضون لكثير من المواقف والصراعات تتجسد من خلال ‏مجموعة من مشاهد الحركة والتشويق.‏

فيلم "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد ‏وشريف يسرى ويشارك فى بطولته إلى جانب هيفاء وهبى كلاً من أحمد الفيشاوى ‏ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم ‏باسم سمرة، والفيلم يعيد هيفاء وهبى إلى السينما بعد غياب 6 سنوات منذ تقديمها فيلم ‏‏"حلاوة روح".‏