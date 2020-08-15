- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى نجمة أولى حلقات SNL بالعربى اليوم والان مع تفاصيل الخبر
ويستضيف البرنامج على مدار حلقاته عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم أحمد السقا ومحمد رمضان وخالد النبوى وسمية الخشاب ، شيرين رضا، ماجد المصرى، بيومى فؤاد ، ومن نجوم الغناء أحمد شيبة وأوكا ومن نجوم الكرة أحمد حسام ميدو.
برنامج SNL بالعربى حقق نجاحًا كبيرًا خلال المواسم الثلاثة وشارك في تقديمه عدد من الشباب منهم إسلام إبراهيم ومحمود الليثى وأحمد سلطان ونانسى صلاح وخالد منصور ونور قدرى.
من ناحية أخرى تنتظر هيفاء وهبى عرض فيلهما أشباح أوروبا الذى تم الانتهاء من تصويره بداية العام الجارى ما بين مصر وجورجيا، قبل انتشار فيروس كورونا ومن المتوقع عرض الفيلم فى شهر أكتوبر القادم بعد رفع الاجراءات الاحترازية عن دور العرض السينمائية وعودتها تدريجيا لاستقبال أعداد تفوق 50% من استيعابها – بحسب مخرج الفيلم.
أحداث الفيلم تدور حول مجموعة أخوة يقررون التحقق من خبر ما قيل لهم قد يغير حياتهم، وأثناء عملية البحث يتعرضون لكثير من المواقف والصراعات تتجسد من خلال مجموعة من مشاهد الحركة والتشويق.
فيلم "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى ويشارك فى بطولته إلى جانب هيفاء وهبى كلاً من أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، والفيلم يعيد هيفاء وهبى إلى السينما بعد غياب 6 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح".
كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء وهبى نجمة أولى حلقات SNL بالعربى اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.