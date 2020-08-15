شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع وأوس أوس يستقبلان نجوم مسرح مصر فى "صباحية مباركة"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل النجمان على ربيع وأوس أوس، زملاءهما من فرقة مسرح مصر، فى كواليس ‏مسرحية "صباحية مباركة" التى يقدمها الثنائى على أحد مسارح جاردن سيتى، بعد ‏افتتاح العرض الذى يخرجه الفنان أشرف عبد الباقى، بعد عيد الأضحى المبارك.

‏

وكان أبرز الحضور محمد عبد الرحمن "توتا" وحمدى الميرغنى الذى بارك لزملائه ‏قائلا: "مبروك لأخواتى وحبايبى بجد المسرحية تحفة وضحكت ضحك مش طبيعى ‏كسروا الدنيا كمان وكمان ياجامديين أووى".‏

كان النجم أشرف عبد الباقى، قد وجه رسالة شكر لجمهوره الذى حرص على ‏عرض المسرحية الجديدة "صباحية مباركة"، ونشر صورا من العرض عبر حسابه ‏على إنستجرام، قائلا: "شكراً لجمهورنا الجميل اللي نورنا في اول عروض مسرحية ‏‏"صباحية مباركة" ومبسوطين من ردود أفعالكم‏‎".‎

Advertisements

مسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة على ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، ‏وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى ‏محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى ‏نصرالدين، والاء علي، ونيرة عارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجى‎.‎

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، ‏وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسني، ‏وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى‎.‎