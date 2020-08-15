شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يمر بمأزق بعد إصابة 10 من موظفيه بفيروس كورونا... اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما ضربت جائحة كورونا العالم، أطلق النجم ويل سميث برنامج على Snapchat حول حياته في الحجر الصحي بعنوان، Will From Homكما تحدثت زوجته، جادا بينكيت سميث، عن حياتها في الحجر الصحي في برنامجها على Facebook حيث حاول الثنائي الاستفادة من الحظر قدر الإمكان، لكن يبدو أن الأمر انقلب ضدهم حيث أصيب ١٠ موظفين من شركة ويل سميث بـ COVID-19، وتم عزلهم.

وتفشي المرض هو أول انتقال كبير للفيروس يتم الإبلاغ عنه في شركة إنتاج، وهذا الأمر يثير تساؤلات حول البروتوكولات المتبع لمنع العدوى، وما إذا كان بنفس القوة والتي بدأ بها.

وقدمت شركة ويل سميث معلومات قليلة نسبيًا حول تفشي المرض وقالت الشركة في بيان، إن الإنتاج توقف في مشروع واحد يضم العمال المصابين ولم تحدد الشركة المشروع.

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وقالت الشركة لموقع Variety: تلقينا 10 فحوصات إيجابية وتم وضع أفراد الطاقم في الحجر الصحي ثم تم إعادة اختبار جميع الأشخاص العشرة وتلقوا نتائج سلبية، وسنستمر في اتباع جميع الإرشادات وبروتوكولات الأمان الرسمية".

وعلى جانب آخر، كان قد فوجئ الملايين من محبي نجم هوليوود الشهير ويل سميث، بظهوره في مقطع فيديو قصير أثناء تكسير أسنانه عن طريق الخطأ على يد النجم العالمي جيسون ديرولو، حيث كان يعطي سميث لديرولو بعض النصائح للعب الجولف إلا أن جيسون تسرع فاصطدم مطرب الجولف بفم سميث وتكسرت أسنانه، ولكي يطمئن جيسون ديرولو محبي وعشاقي ويل سميث قرر النجم البالغ من العمر (30 عامًا) نشر صورة جديدة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تجمعه بويل سميث.

وظهر ويل سميث البالغ من العمر (51 عامًا) في الصورة التي التقطت لهما بطريقة الـ ‪selfie وتظهر الفراغات بفمه بسبب كسر أسنانه الأمامية وعلق ديرولو علي الصورة، مؤكدًا أنها ابتسامة ويل سميث الجديدة.