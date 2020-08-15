في ذكرى ميلادها.. ناقدان عن "هدى سلطان": "لا يمكن اعتبارها ممثلة إغراء لهذا السبب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:



تمر اليوم ذكرى ميلاد الفنانة هدى سلطان، التي قدمت العديد من الأدوار المتنوعة جعلتها أحد أهم نجمات السينما المصرية، لم تقتصر موهبتها على التمثيل فقط، ولكنها كانت تتمتع بصوت عذب، نجحت في توظيفه ضمن أحداث الأعمال التي شاركت بها.



هدى سلطان نجحت في الخروج من عباءة المرأة المغلوبة على أمرها في عدد من الأعمال، من خلال عدة أفلام قدمت خلالها أدوار الإغراء، ولكن من نوع خاص، الذي تعتمد فيه على الكلمة وبطريقة أنثوية تحمل دلالة لرغبات جنسية.



وفي تلك السطور، وفي ذكرى ميلاد الراحلة هدى سلطان نرصد أبرز أدوار الإغراء التي قدمتها، ورأي النقاد في تقديمها هذه الأدوار:



قدمت النجمة هدى سلطان ضمن أحداث فيلم "امرأة على الطريق" 1958، شخصية "لواحظ"، وتغني أغنية "يا صابر"، والتي تقول كلماتها: "يا صابر صبرك طال، وليلة الصبر ميت ليلة، وتعطش ليه وقدامك بحور المية تتمنى"، وامتلئت الأغنية بالإيماءات والحركة والإغراء، وهذا يرجع لرؤية المخرج عزالدين ذوالفقار، الذي أراد أن يثبت أنه من الممكن خروج أدوار إغراء من نوع آخر، وراى هذا في هدى سلطان.

وفيلم "امرأة على الطريق"، جسدت هدى سلطان فيه دور دور امرأة لعوب تمتلك أنوثة طاغية متزوجة من شاب ضعيف الشخصية، ما جعلها تقع في حب أخيه "صابر"، حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وحصل على المركز 72 بين أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

Advertisements



كما قدمت هدى، في فيلم "نساء محرمات"، دور المرأة اللعوب أيضًا، ولكن مع اختلاف القصة، هذه المرة هي تقترب من ابن زوجها وتنشأ علاقة محرمة بينهما، وهو لا يعرف أنها زوجة أبيه.



من جانبه، قال الناقد الفني الكبير طارق الشناوي إن الفنانة الراحلة هدى سلطان ليست ممثلة إغراء، مضيفا: "مانقدرش نقول إنها فنانة إغراء، لكنها كانت ممثلة من الطراز الأول، تقدر تقدم جميع الأشكال، وحتى الغناء، ولو ماغنتش لن نشعر بأن الدور ينقصه شيء".

وأضاف: "صحيح ان الجمال جزء أساسي في عملها بالفن، لكنها ممثلة، وحين قدمت امرأة على الطريق، كان المخرج عز الدين ذو الفقار يحتاج لممثلة قوية، وليس ممثلة قادرة فقط على الإغراء، هو دور يعتمد على الأنثى وسطوتها".

بينما رأى الناقد والكاتب محمود قاسم، أن هدى سلطان لم تكن ممثلة إغراء يومًا، وإن جمالها كان طبيعيًَا ولكن كان لا بد من تزويده بعدة عوامل حتى تصبح ممثلة إغراء، هذا ما فعله "ذو الفقار"، مضيفا: "جمال هدى سلطان محتاج حاجات إضافية تكميلية عشان تبقى البنت المغرية".



وأضاف: "هند رستم من غير ما تقصد بالغة الفتنة هي كدا ربنا خالقها كدا، لكن هدى سلطان امرأة عادية جدا شعبية تحس إنها اختك فيجي واحد زي عز الدين ذو الفقار يعمله جمال مغري، فتبان كأنها لعوب، نعم عملت بعض الأدوار اللي فيها إغراء وفتنة، لكن هي في أول الشارع وهند رستم في آخره، واللي زي هند رستم برلنتي عبدالحميد وسهير رمزي وملهمش رابع".