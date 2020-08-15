تامر حسني لجمهوره في عيد ميلاده: "طلبي الوحيد لما تفتكروني تدعو لأولادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يحتفل غدا الأحد، الفنان تامر حسني، بعيد ميلاده الـ43، إذ أنه من مواليد 16 أغسطس.

ونشر تامر، عبر استوري حسابه على "إنستجرام"، صورا من احتفالات جمهوره بعيد ميلاده.

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وكتب تامر حسني: "كنت عايز أرد عليكم بكرة في يوم عيد ميلادي، بس شايفكم محتفلين بدري، الحقيقة أنا مش بعمل عيد ميلادي خالص، بس ربنا رزقني بجمهور زي أهلي بالظبط بيحتفل بيه دايما، وأصحاب كل سنة يعملولي مفاجأة من غير ما يقولوا بس بقفشهم برضو وبعرف، وبضطر اتفاجئ تقديرا لمجهودهم".

وأضاف: "المهم أنا بشكر كل شخص فيكم، على الكلام الجميل اللي بقالي أسبوع بقراه، وبسمعه منكم وبشكر كل أهلي وأصحابي وفريق عملي.. وطلبي الوحيد إنكم لما تفتكروني تدعوا لأولادي تالية وأمايا وآدم.. مليون شكر يا أغلى الناس".

يذكر أن تامر حسني انتهى مؤخرا من تصوير فيلم "مش أنا"، الذي يشاركه في بطولته حلا شيحا وماجد الكدواني.