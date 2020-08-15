محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
طالب الفنان القدير نبيل الحلفاوي، رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، بعودة اللاعب محمد شريف واللاعب أحمد ياسر ريان لصفوف الفريق، مع بداية الموسم الجديد.
وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "لو أنا مكان فايلر.. هجيب شريف وأحمد ياسر ريان، ومش هعتقهم طول الموسم لحد ما المكنة تطلع قماش" .
يذكر أن فريق الأهلي تعادل مع فريق الإنتاج الحربي، بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحلفاوي يطالب بعودة هذين اللاعبين: "لحد ما المكنة تطلع قماش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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