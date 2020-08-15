الحلفاوي يطالب بعودة هذين اللاعبين: "لحد ما المكنة تطلع قماش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

طالب الفنان القدير نبيل الحلفاوي، رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، بعودة اللاعب محمد شريف واللاعب أحمد ياسر ريان لصفوف الفريق، مع بداية الموسم الجديد.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "لو أنا مكان فايلر.. هجيب شريف وأحمد ياسر ريان، ومش هعتقهم طول الموسم لحد ما المكنة تطلع قماش" .

يذكر أن فريق الأهلي تعادل مع فريق الإنتاج الحربي، بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة.