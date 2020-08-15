فيديو| حسين الجسمي يطرح أغنية "بالبنط العريض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: طرح المطرب الإماراتي حسين الجسمي، أغنية جديدة له بعنوان "بالبنط العريض" عبر قناته الرسمية على يوتيوب. الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان حسين الجسمى، توزيع ومكساج توما. وكان الجسمي قد تعرض مؤخرا للتنمر من قبل بعض الأشخاص على السوشيال ميديا بعد تعبيره عن حبه للبنان، ثم وقع بعدها انفجار مرفأ بيروت، ليصفه البعض بـ"النحس"، ورد الجسمي، بعد انتهاء موجة الهجوم عليه، قائلا: "صمتنا احتراما تربينا عليه، نسامح ونحسن الظن كرما، ونتجاهل شموخا".

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