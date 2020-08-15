فلوكس عن السحر: "مريت بتجربة مريرة في حياتي.. ونفسي في قانون إعدام لهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان أحمد فلوكس، عن مروره بتجربة مريرة في حياته مع أعمال السحر، تعلقيا على خبر العثور على 306 أعمال سحر "متكفنة" داخل مقابر في سوهاج.

وكتب فلوكس، عبر حسابه على فيسبوك: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. شيء قذر.. للأسف أنا ماكنتش بأمن بالحاجات دي، بس للأسف طلعت حقيقية".

وأضاف: "مريت بتجربة مريرة بحياتي، وعرفت يعني ايه واحد يتعملوا عمل وسحر، وللأسف من ناس لا تتوقع نهائي إنهم ليهم علاقة بالكلام ده تحت مسمى (ولاد ناس )".

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وتابعت: "عرفت معنى إن حد يبقى مش شايف.. مش قادر يقوم.. مش بني آدم.. مغيب تايه.. شيء قذر وملعون.. نفسي يطلعوا قانون إعدام لمن يفعل مثل هذه الأفعال.. شيء مدمر.. اللي بيعمل عمل ويسحر لحد بيدمروا.. حسبى الله ونعم الوكيل في كل حد بيعمل كده".

ودخل فلوكس مؤخرا في أزمة مع الفنان شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بعد نعي الأخير اليوتيوبر مصطفى حفناوي، ولم يتقبل هاني شاكر الاعتذار من فلوكس، وتدخل في الأزمة الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.