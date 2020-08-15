يضم 11 أغنية.. روتانا تطرح ألبوم جنات "أنا في انتظارك" على يوتيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ألبوم "أنا في انتظارك" للفنانة جنات، الذي يضم 11 أغنية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".
وتتعاون جنات في الألبوم مع الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبد الحميد الحباك، وجمال الخولي، وشادي نور، وكريم حكيم، وسلامة علي، علي فتحي، وأحمد الحبشي، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.
كما تتعاون مع الموزعين الموسيقيين أسامة سامي، وهاني يعقوب، وأكرم عادل، وسام عبد المنعم، وإلهامي دهيمة، وهاني ربيع، وجيزو، وأدهم دهيمة، ويتولى هندسة صوت وماستر ومكساج هيثم راضي.
ورزقت الفنانة جنات، خلال الأيام الماضية، بطفلة أطلقت عليها اسم "جوليا" من زوجها محمد عثمان نعمان، وسبق لجنات أن رزقت بطفلة أطلقت عليها اسمها نفسه.
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