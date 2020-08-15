قدم النجم هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية واجب العزاء في النجمة القديرة شويكار، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وصرح هاني شاكر ناعيًا: بكل الحزن والاسي اقدم خالص العزاء لاسرة سيدتي الجميلة شويكار التي رحلت عنا بعد رحله طويله من العطاء الفني الراقي اسألكم الدعاء Advertisements لها .. فاللهم ارحمها برحمتك الواسعه واجعل قبرها روضه من رياض الجنه. لها .. فاللهم ارحمها برحمتك الواسعه واجعل قبرها روضه من رياض الجنه. يذكر أن النجمة شويكار رحلت عن عمر ناهز 85 عامًا، وكانت تزوجت من الفنان فؤاد المهندس، حيث قدما واحدًا من أبرز الثنائيات في تاريخ السينما المصرية، ثم انفصلا بعد ذلك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة .. هاني شاكر يقدم واجب العزاء في شويكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.