سماح زيدان تعود لزوجها بعد غياب طويل بسبب كورونا

ظهرت الفنانة سماح زيدان من جديد بعد اختفاء لفترة طويلة، تطوعت فيها مع فريق طبي لمواجهة أزمة كورونا.

وعادت الفنانة سماح زيدان لدورها كطبيبة في مسلسل الميراث، حيث طرأت بعض التغيرات على شخصيتها مشاعل لتجد إبنة خال زوجها في المنزل.

واختفت زيدان لفترة طويلة إثر مشاركتها ضمن فريق طبي لمواجهة كورونا ضمن

أحداث مسلسل الميراث، الذي يعد من أهم الأعمال التلفزيونية التي لم تتوقف خلال أزمة كورونا.

Advertisements

نشبت بعض الخلافات بين مشاعل وزوجها إثر بعض الاحتكاكات التي جرت بين مشاعل سماح زيدان وإبنة خال زوجها، التي تغار منها.

وأشارت زيدان إلى أنه رغم أزمة

كورونا إلا أن تصوير المسلسل لم يتوقف حتى الآن، حيث يستمر تصوير العمل لمدة 500 حلقة بشكل يومي.

بدأ عرض مسلسل "الميراث" في 1 مارس على قناة MBC في مواكبة درامية لواقع الحياة في المملكة العربية السعودية بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمتغيّرات الحاصلة، ويضم ورشة من الكتّاب على رأسها الكاتبة نور شيشكلي، وإخراج تامر بسيوني وعبدالله الجنيبي، فيما تستمر عملية تصوير وإنتاج العمل خلال العام الحالي.