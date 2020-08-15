محمد حسن أوكا يكشف تفاصيل أولى تجاربه السينمائية

انضم المخرج والفنان محمد حسن أوكا إلي فريق عمل فيلم التهويدة، والذي من المقرر البدء في تصوير في شهر أكتوبر المقبل، وهو من إخراج طارق العريان وياسر النجار وبطولة النجم عمرو يوسف، ومن تأليف تامر إبراهيم.
ويشارك محمد حسن أوكا في العمل إلى جانبعدد من الوجوه الشابة حيث أجرى المخرج طارق العريان مسابقة لإختيار عدد من الوجوه الشابة للتمثيل في الفيلم.
وفيلم التهويدة لا ينتمي لتصنيف الرعب، بينما يعتبر من نوعية الـ سايكو دراما، حيث يعتبر هذا القالبالفَنّي الجديد تجربة جديدة لعمرو يوسف الذي شارك في العديد من أعمال الأكشن والرومانسية.
ودرس محمد حسن أوكا الإخراج السينمائي والإنتاج بالمعهد العالي للسينما، وكما قام بإخراج عدد من الأفلام القصيرة منها فيلم ضريبة المتعة، كما أخرج مسرحية نساء السعادة من بطولة الفنانة وفاء عامر، وشارك في إخراج فيلم EUC، وفيلم الجزيرة من بطولة النجم أحمد السقا.
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