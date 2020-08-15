محمد رحيم مشيدًا بألبوم حميد الشاعري: الجمال والروعه والابداع

هنأ الفنان محمد رحيم، صديقه وزميله الفنان حميد الشاعري على ألبومه الجديد، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وصرح محمد رحيم قائلًا: الكابو الكبير يا جماعه اللى هو توأم روحي ومفيش في غلاوته عزمني في الاستوديو وسمعني ماستر ألبومه الجديد .. وبجد كل اللى اقدر اقوله لأني مش لاقي كلام اقوله من كتر الجمال والروعه والابداع اللى في الألبوم .. ماشاء الله عليك ياكابو بجد ما هو لما الموهبه الكبيره اللى عندك يضاف ليها الخبره وكل الحب ده والطاقه الايجابيه دي النتيجه الطبيعيه للجمال اللى انا سمعته الف الف مبروك للكابو والدكتور ياسر القصراوي ولكل فريق العمل الرائع. ألبومه الجديد .. وبجد كل اللى اقدر اقوله لأني مش لاقي كلام اقوله من كتر الجمال والروعه والابداع اللى في الألبوم .. ماشاء الله عليك ياكابو بجد ما هو لما الموهبه الكبيره اللى عندك يضاف ليها الخبره وكل الحب ده والطاقه الايجابيه ديالنتيجه الطبيعيه للجمال اللى انا سمعته الف الف مبروك للكابو والدكتور ياسر القصراوي ولكل فريق العمل الرائع. يذكر أن الفنان محمد رحيم، والفنان حميد الشاعري شاركا معًا في العديد من الأعمال الفنية المميزة ومن أبرزها: دايبة للفنانة شيماء سعيد، قلبي مال للفنان محمد شوقي والفنانة داليا مجدي، أحلف بالله للفنان هيثم شاكر، أنا قلبي داب للفنانة شذى، قدك للفنان إيهاب توفيق، شوف يا حبيبي للفنان حميد الشاعري، جنني للفنانة أسما، وأغنيتن سامع قلبي و يا من هواه للفنان هشام عباس. Advertisements

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