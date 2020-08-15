صور .. آسر ياسين ونيللي كريم يقضيان إجازتهما الصيفية معًا

يقضي كل من النجم آسر ياسين والنجمة نيللي كريم إجازتهما الصيفية معًا، وجاء ذلك عبر حساب نيللي الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وحرصت نيللي كريم على مشاركة جمهورها بعض الصور من إجازتها برفقة آسر ياسين، كما شوقت جمهورها قائلة: نفتقدكم جميعًا .. شكرًا لكم على كل الحب والدعم ونحن سعداء جدًا يا رفاق أحببت المسلسل التلفزيوني .. ولا أستطيع الانتظار حتى الجزء الثاني قريبًا.

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يذكر أن النجم آسر ياسين والنجمة نيللي كريم شاركا مؤخرًا في بطولة مسلسل بـ 100 وش، والمسلسل من تأليف أحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري، وبطولة كل من نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش،إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، علا رشدي، دنيا ماهر، محمد عبدالعظيم، لؤي عمران، زينب غريب، سلوى محمد علي، حنان يوسف، حسن أبو الروس، منة سماحة، صدقي صخر، أسامة أبو العطا، أمال حلمي، سارة التونسي، فكري سليم، عمرو عثمان، كارمن وحيد، نجلاء يونس، محمد المغربي، عهد عبدالمنعم، جنا أحمد، مازن نادر، سما محمود، سما فاضل، هبة رحال، منى زكي، محمود أبو رحاب، إبراهيم صلاح، أحمد الشامي،

دعاء سليمان، عمرو هنداوي، محمد حسن بسكوتة، حازم فؤاد، أحمد المصري، تامر مجدي، إبراهيم الترامسي، أحمد فؤاد، خالد مجدي، إيهاب علم الدين، محمد صابر، عمر هشام، عادل سعيد، سامح كمال، شريف وجدي، محمد بطاوي، محمد شيرين، سامر المنياوي، أمل عيد، أيمن عبدالهادي، فهد إبراهيم، سيد زكريا، سارة إبراهيم، أحمد سليمان، حمدي ندا، أشرف الديب، أحمد حسنين، محمد رجائي، ياسر الطوبجي، إيمي البحيري، رشدي الشامي، أحمد صادق، محمود الدلجموني، مصطفى منصور، محمود الشرقاوي، تامر فؤاد، أمير عجمي، ملك محمد سعد، كمال أحمد، مروان نور، أحمد سند، مايك بترو، عمرو المغربي، محمد صالح، أحمد شيحة، محمد رجائي، رنا خطاب، عيد أبو الحمد، أحمد صلاح سعد، أحمد شاهين، جابي الشقال، أدهم عفيفي، محمد عبدالحميد.