الدراما الإجتماعية المميزة ولاد تسعة بداية من غدًا على MBC مصر

في إطار اجتماعي غير تقليدي وفي رصد درامي غير مُباشر يمزج بين الخيال والحقيقة، تدور أحداث الدراما الإجتماعية ولاد تسعة الذي تبدأ قناة MBC مصر، عرضه غدًا في تمام الساعة السابعة مساًء، ويُناقش المُسلسل بعض القضايا الشائكة من خلال مجموعة من القصص المختلفة، حول حياة الخادمات فيالمنازل وكيف ينظر لهن البعض، مع تسليط الضوء على حكايات ومشاكل أربع خادمات، ويُفجر المُسلسل قضية تأجير الأرحام لمساعدة غير القادرين على الإنجاب والصراع بين الأمهات الفقيرات وبين السيدات أصحاب النفوذ والمال.
يجمع مُسلسل ولاد تسعة، نُخبه من النجوممنهم، نيكول سابا، وخالد سليم، وخالد زكي، وسهر الصايغ، وبيومي فؤاد، وهبه مجدي، وعمرو عابد، ورحمه حسن، ولقاء سويدان، ومحمد التاجي، والهام عبد البديع، وحنان سليمان.. وآخرين، والمسلسل من تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق.
يُعرض مُسلسل ولاد تسعة على MBC مصر، يوميًا من الأحد للخميس ويبدأ عرضُه الأحد 16 أغسطس 2020 في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 12:00 منتصف الليل.
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