محمد يحيى يروى كواليس عمل جميلتى بيروت مع الشاب خالد

أعلن الملحن محمد يحيى عن تعاون جديد مع النجم الكبير الشاب خالد من خلال أغنية تحمل اسم جميلتي بيروت، والتي من المقرر طرحها بعدد من الإذاعات خلال ساعات، كما سيتم تصويرها خلال ساعات بطريقة الفيديو كليب وسيقوم بإخراجها المخرج إيلي بربري حسبما أكد الملحن محمد يحيى.
وأضاف يحيى خلال بيانًا أن فكرة الأغنية جاءت عقبمأساة إنفجار مرفأ بيروت، حيث هاتفه الموزع اللبناني روجيه سعد وطرح عليه الفكرة وأنه يفكر في أن يقوم بغناؤها الشاب خالد وعلى الفور وافق يحيى على التعاون معه، وقام يحيى بعمل تيمة لحنية وأرسلها للشاعر أحمد مرزوق الذي قام بكتابة كلماتها وتم إرسالها للشاب خالد بفرنسا، وقام الشاب خالد بكتابة الجزء الخاص باللغة الفرنسية للأغنية بنفسه وقام بتسجيلها بأحد استوديوهات لبنان.
كما أكد يحيى على أنهم جميعًا لم يتقاضون أى أجر عن العمل، وأنه تم الإتفاق على أن يذهب العائد المادي للأغنية لمنظمة الصليب الأحمر بلبنان تضامنًا ودعمًا للشعب اللبناني.
يذكر أن هذا هو التعاون الثالث بين محمد يحيى والشاب خالد بعد دويتو ماس ولولي مع النجمة ديانا حداد وإعلان تمن حياة لمستشفى 57357.
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