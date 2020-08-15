شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل الفيلم الوثائقى الذي ستقدمه ليا آن بينوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة العالمية ليا آن بينوك، أنها تعمل حاليًا على تنفيذ فيلم وثائقي جديد سيعرض علي قناة BBC، ويكشف الفيلم عن تجربتها مع العنصرية، وينظر العمل في القضايا العرقية المنتشرة، حسب موقع "rte".

وأشارت عضوة الفريق البريطاني الشهير "Little Mix" إنها تريد استخدام شهرتها كـ"منصة " لتجعل هذه القضية مثار جدل بين أكبر فئة من الجمهور.



ليا آن بينوك (1)

واستكملت النجمة الشهيرة كلامها فقالت: "إنني أردت تقديم هذا الفيلم الوثائقي لأنني كنت دائمًا شغوفة بحقوق السود، ففي الحقيقة هدفي الأساسي هو الدفاع عن مجتمعي الأسود والبني فتوصيل صوتي بهذه الطريقة سيحافظ على شباب كثيرين من مواجهة ما أنا واجهته وجيلي من عنصرية واضطهاد" .



ليا آن بينوك (2)

يذكر أن بدأ من جديد التركيز علي قضية العنصرية بنسبة كبيرة من جديد بعد مقتل جورج فلويد ذو الأصول الأفريقية علي يد واحد من رجال الشرطة بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما جعل عدد كبير من نجوم العالم يشاركون في المسيرات الاحتجاجية التي تنتقد العنصرية والتميز العرقي وأبرزهم جنيفر لوبيز وخطيبها اليكس رودريجيز وكايا جربر وكاني ويست وصوفي تورنر وجو جوناس وبينك ومادونا وغيرهم .