شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 ينشر آخر حوار لـ شويكار قبل وفاتها بأسبوع.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” غدًا تفاصيل حوار لم ينشر للفنانة الكبيرة شويكار أجرته معها الكاتبة الصحفية زينب عبد اللاه بعد عيد الأضحى المبارك، قبل وفاة الفنانة الكبيرة بأسبوع.

وتحدثت شويكار خلال الحوار عن علاقتها بالفنان الكبير فؤاد المهندس وتفاصيل أول لقاء جمعها به وكيف كان للصدفة دور كبير في هذا اللقاء.

كما تحدثت الجميلة الراحلة عن حالته الصحية وتأثير الكسر الذي تعرضت له منذ سنوات عليها خاصة بعد أن تم علاجه بطريقة خاطئة.

وتطرقت النجمة الكبيرة إلى احتمالية عودتها للأضواء بعمل فني، وكانت متصالحة مع نفسها وظروفها الصحية حيث قالت: "مش هعاند الزمن ومش هظهر على الشاشة تانى"، وكأنها تعرف أن نهاية الرحلة قد اقترب.

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وخلال الحوار أبدت الفنانة الكبيرة استعدادها للمشاركة فى عمل إذاعى ولكن بشروط.

وتحدثت شويكار عن علاقتها بالجمهور واحترامها لفنها وعن تغيرات الزمن وغيرها من الموضوعات.

وينشر تفاصيل الحوار كاملاً على موقع وجريدة الخليج 365 غداً الأحد.