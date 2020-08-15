شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يشكر متابعيه على الاحتفال بعيد ميلاده مبكرا: ربنا رزقنى بجمهور زى أهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم تامر حسني رسالة خاصة إلى متابعيه وجمهوره بمناسبة عيد ميلاده الذى يوافق غداً الأحد 16 أغسطس، وذلك من خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، وتحديداً خاصية الاستوري حيث كتب: "كنت عايز أرد عليكم بكرة في يوم عيد ميلادي، بس شايفكم محتفلين بدري".

ثم أضاف بأنه لا يحتفل بعيد ميلاده وغير معتاد على ذلك، ولكن ربنا رزقه بجمهور زي أهله -على حد وصفه- وتابع فى رسالته بأنه يشكر كل شخص هنأه بأى كلمة كتبها أو رسالة أرسلها. ثم ختم رسالته: "طلبي الوحيد أما تفتكروني تدعوا لأولادي تالية، وأمايا وآدم".



تامر حسني على إنستجرام

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وكان النجم تامر حسنى شارك مؤخراً مقطع فيديو مع جمهوره يظهر فيه بجوار ضيفة فى إحدى حفلات الزفاف التى أحياها، حيث أطلقت السيدة "زغروطة" لوقت طويل، ووقف تامر بجانبها مندهشًا، فيما نشر المقطع المصور عبر خاصية "ستورى" على حسابه بموقع "إنستجرام"، وكتب فى تعليقه عليه: "جينيس ريكورد أطول زغروطة فى العالم"، النجم تامر حسنى وضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث يتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، ومن الشعراء أيمن بهجت قمر، وحسام سعيد، وأمير طعيمة، وتامر حسين، وأحمد حسن راؤول، وعزيز الشافعى، ورمضان محمد، وأحمد المالكى.



احد رسائل الجمهور لتامر حسني

ومن أبرز الأغانى "دلوقتى ارتاح" وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، والثانية "أنت لوحدك" كلمات رمضان محمد، ألحان محمد جمال، وتوزيع إلهامى دهيمة.