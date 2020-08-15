شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس عن السحرة والأعمال: سبق واتعمل لى عمل كان هيدمرنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجع الفنان أحمد فلوكس، ذكرياته مع تجربة وصفها بـ"المريرة"، من خلال حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، حين طالب بضرورة وجود أحكام رادعة لدرجة الإعدام لكل من تسول لنفسه إيذاء إنسان عن طريق استخدام السحر، كاشفًا أنه لم يكن يصدق في مثل تلك الأمور حتى مر بتجربة أثبتت له إمكانية حدوث ذلك ومن أشخاص كان يخيل له أنهم ولاد ناس، وذلك حين كتب: "شيء قذر.. للأسف أنا مكنتش بأمن بالحاجات دي بس للأسف طلعت حقيقية، مريت بتجربة مريرة بحياتي وعرفت يعني إيه واحد يتعملوا عمل وسحر وللأسف من ناس لا تتوقع نهائي إنهم ليهم علاقة بالكلام ده تحت مسمي (ولاد ناس)".

تابع: "عرفت معنى إن حد يبقى مش شايف، مش قادر يقوم، مش بني آدم، مغيب تايه، شي قذر، وملعون، نفسي يطلعوا قانون إعدام لمن يفعل مثل هذه الأفعال.. شيء مدمر، اللي بيعمل عمل ويسحر لحد بيدمره.. حسبي الله ونعم الوكيل في كل حد بيعمل كده".



احمد فلوكس

وكان صرح الفنان أحمد فلوكس مؤخراً حول سبب هجومه على الفنانين وعلى رأسهم هاني شاكر ممن تعاطفوا مع الشاب مصطفى حفناوي بعد وفاته قائلاً خلال تصريحات لبرنامج "التاسعة" إنه تقدم بالاعتذار للفنان هانى شاكر مرتين ولم يقصد بانتقاده نقيب الموسيقيين فقط بل كل من "قلبو السوشيال ميديا على شخص ميعرفهوش"، مشدداً على أنه لم يتطاول على أمير الغناء العربى، وتابع: "أنا مين علشان اتطاول على هانى شاكر".

وأضاف "فلوكس"، عبر القناة الأولى المصرية، أن ما كتبه بشأن انتقاد من قاموا بنعى اليوتيوبر الراحل، كان به بعض الحدة، ولكن لا يحمل الإهانة أو السب لأحد.

ومن جانبه علق "الإبراشى"، قائلاً: نقابة المهن التمثيلية استشعروا أن كلامك يحمل سبا وتجريجا وإهانة، في قيمة وقامة كبيرة مثل الفنان هانى شاكر، ولذلك بادرت بالأعتذار، فقاطعه "فلوكس"، قائلاً: "متلبسنيش أنا مشتمتش هانى شاكر.. أنا كتبت بحدة.. ومينفعش أنى أكون سبب حزن قامة كبيرة زى هانى شاكر".

وكان الفنان أحمد فلوكس علق من جديد على أزمته مع المطرب هاني شاكر التي أثيرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما هاجم "فلوكس" نقيب الموسيقيين بعد نعيه اليوتيوبر مصطفى حفناوي.

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وقال "فلوكس" في تصريحات خاصة إنه كان لا يريد أن يعلق على هذه الأزمة مرة ثانية، وأشار إلى أن من حق الفنان هاني شاكر التعليق والخروج فى القنوات والتحدث عن الأزمة لافتًا إلى أنه يقدر هاني شاكر ويحترمه كفنان كبير وقامة وقيمة كبيرة في عالم الغناء والفن.

وتابع فلوكس قائلا إنه حينما قدم اعتذارًا للفنان هاني شاكر كان بناء على طلب من نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، الذي يعتبره بمثابة والده وأخ كبير له، مشيرًا إلى أنه حينما وجه عتابه لـ"هاني شاكر" بعد نعيه اليوتيوبر مصطفى حفناوي كان من باب أنه نقيب للموسيقيين ويمثل تلك الجهة، دون أن تكون لديه أو لدى غيره من المتعاطفين أي دراية باليوتيوبر الراحل.

وأضاف "فلوكس" أنه ليس في حاجة لـ"يعمل أفلام على حد" كما قال هاني شاكر في رده الغاضب على فلوكس، مضيفًا أنه ممثل ويصور أفلامًا بالفعل وليس فى حاجة إلى ذلك.

واتفق أحمد فلوكس مع هاني شاكر في الهجوم على "زمن السوشيال ميديا" مؤكدًا أنه فنان وليس نجم سوشيال ميديا، مضيفًا أنه يتفق مع هاني شاكر بالفعل، وإن كان الأخير لجأ لـ السوشيال ميديا نفسها في نعي يوتيوبر لا يعرف عنه شيئا وهو ما لم يفعله مع طبيب الغلابة مثلاً.

كما رد "فلوكس" على جزئية أنه لا يستمع إلى المطرب هاني شاكر، مؤكدًا لأنه ليس من جيله بل يستمع إلى عمرو دياب ومحمد منير لأنهما الأقرب له.

ورفض التعليق على الهجوم الذي تعرض له من بعض منتسبي نقابة المهن الموسيقية الذين هاجموه، وأكد مرارا وتكرارا احترامه لـ هاني شاكر كقامة وقيمة كبيرة في عالم الغناء.

واختتم "فلوكس" كلامه قائلاً إن هاني شاكر قال إنه لو كان عضوًا عنده في نقابته سيشطبه، ورد قائلا إن النقيب يجب أن يكون والدًا لأبنائه من الفنانين، فليس مهمة النقيب شطب العضو، بل الحفاظ على مصالحه وحمايته، أسوة بما يفعل النقيب أشرف زكي.