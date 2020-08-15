سينثيا كارمونا: أنصح النساء بمراقبة أزواجهن

متابعة بتجــــــــــــرد: نصحت الممثلة الأمريكية الصاعدة سينثيا كارمونا كل امرأة بألّا تفعل مثلها في فيلمها الجديد The Tax Collector أو «محصل الضرائب»، وأن تراقب زوجها وتتأكد من مصادر دخله، مهما كانت درجة الرفاهية التي يوفرها لها.

وتلعب كارمونا في الفيلم دور زوجة محاسب يعمل مع عصابة منظمة لتحصيل إيراداتها، وتغض البصر عن نشاطه، حتى يتورط في صراعات أباطرة الجريمة، بدافع حبها الشديد له.

وأوضحت كارمونا أن الرقابة الإيجابية للزوج تضمن ألّا يقع في مشاكل تضرها وأبناءها، وأن نصيحة الزوجة واجبة حتى لا تتوه بوصلة الأسرة في الحياة.

وقالت إن الأسرة بالنسبة للزوج جزء من حياته، ولكنها بالنسبة للزوجة هي كل حياتها، لذلك ينبغي أن تشارك زوجها عمله وتعرف عنه كل تفاصيل حياته لأنها المتضرر الأكبر من أي فشل لا قدر الله.

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في سياق متصل، أكدت كارمونا أن أجواء تصوير الفيلم الجديد كان يشوبها الحب والتفاهم والكيمياء وخاصة بين البطلين شيا لابوف وديفي آير.

وأشارت إلى أنها تدربت على الرياضات القتالية من أجل دورها في الفيلم، وأصبحت تجيد الدفاع عن نفسها، بعد أن حصلت على حزام في الكاراتيه، وأصبحت بارعة في الملاكمة.

وأضافت أنها عندما كانت تسأل عن أجمل ما في التمثيل كانت تفكر وتتلعثم وتتردد، ولكنها أدركت الآن أن البروفات ومعسكر التدريب على الفيلم هي أجمل ما في عالم التمثيل، وهو الصندوق الأسود لأي فيلم وضمانة نجاحه أو فشله.