10 موظفين يهددون بإصابة ويل سميث بكورونا

أصيب 10 من موظفي شركة "ويستبروك" المملوكة للممثل الأمريكي ويل سميث وزوجته جادا بينكت سميث، بمرض (كوفيد-19)، وتم إخضاعهم للحجر الصحي.



وبحسب مجلة "فارايتي" الأمريكية، تعتبر هذه أول شركة إنتاج يتم الإبلاغ فيها عن إصابات بفيروس "كورونا" المستجد، الأمر الذي يثير تساؤلات حول البروتوكولات المعمول بها داخل هذه الشركات للوقاية من العدوى.

وقالت الشركة في بيان مقتصب، إنه تم وقف الإنتاج على أحد المشاريع الذي يشارك فيه الموظفين المصابين بالفيروس، بينما تباشر الشركة مشروعات أخرى يشارك فيها موظفين غير مصابين.

وأكدت الشركة أنها أعادت إجراء اختبارات فيروس "كورونا" المستجد على الموظفين الـ10، وكانت نتيجتهم جميعا سلبية.

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وأشارت إلى أنها ستستمر في اتباع جميع الإرشادات الرسمية وبروتوكولات الوقاية، كما أنها تتعاون في تحقيق تجريه إدارة الصحة العامة.

وأسس ويل سميث وزوجته جادا بينكت سميث شركتيهما "ويستبروك" عام 2019، وأنتجا من خلالها برنامج "Red Table Talk" الذي تقدمه جادا، وكشفت من خلاله عن خيانتها لزوجها في إحدى مراحل زواجهما.

يشار إلى أن ويل سميث وزوجته تحدثا على نطاق واسع عن فيروس "كورونا" المستجد عبر منصاتهم الخاصة على مدار الأشهر القليلة الماضية، ففي شهر مارس/ آذار، أجرت جادا بينكت سميث مناقشة بشأن دور العلم وراء فيروس "كورونا".

كما أجرى زوجها ويل سميث في شهر أبريل/ نيسان مقابلة مع مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فوتشي.