نيللي كريم وآسر ياسين يكشفان عن مفاجأتهما

Aug 15, 2020 نشرت النجمة نيللي كريم مجموعة صور تجمعها مع زميلها النجم آسر ياسين من اجازتهما الصيفية. وفاجأت نيللي المتابعين بالاعلان عن جزء ثانٍ من مسلسل “بـ100 وش” الذي جمعها مع آسر في رمضان 2020 وحقق نجاحاً كبيراً. مسلسل “بـ100وش” شارك في بطولته كل من نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، أليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى ومن انتاج شركة العدل غروب.







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