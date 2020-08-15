شكرا لقرائتكم خبر عن "سيد درويش" على موعد مع عشاقه يوميا على مسرح البالون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يوميا فى التاسعة والنصف مساء، المسرحية الاستعراضية "سيد درويش" على مسرح البالون بالعجوزة.

وعن العرض يقول المخرج عادل عبده، رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، إنه يسلط الضوء على حياة الموسيقار سيد درويش، ويستعرض أهم المحطات الفنية فى حياته، إلى جانب التعرف على الشخصيات الفنية المهمة التى كان لها أكبر تأثير خلال مسيرته الفنية، مشيرا إلى أن المسرحية ستعرض على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية خلال شهر سبتمبر المقبل.

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البطولة للفنانين: محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد العزيز، غاده كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى،إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى، وكوكبة أخرى من الفنانين.

العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس د.نجلاء الفقي، توزيع موسيقى حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة ابو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ وليد سعد، د.طارق دياب، إخراج أشرف عزب.

ويحرص البيت باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور.