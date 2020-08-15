شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى: بعمرى ما حكيت بالمواضيع السياسية بس اليوم واجبنا ندافع عن بلدنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة اللبنانية نوال الزغبى أنها لم تتحدث من قبل بالشئون السياسية، قائلة: "بس اليوم واجبنا نحكي وندافع عن بلدنا.. واللي بيتّبع سياسة الصمت هوى شيطان أخرس".

وقالت نوال فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "بعمري ما حكيت بالمواضيع السياسيّة ولا أبديت رأيى بحدا.. بس اليوم واجبنا نحكي وندافع عن بلدنا.. واللى بيتّبع سياسة الصمت هوي شيطان أخرس".



نوال الزغبى

Advertisements

وفى سياق متصل، واصلت النجمة اللبنانية نوال الزغبى هجومها على السياسيين اللبنانيين منذ انفجار مرفأ بيروت فى 4 أغسطس الماضى، مؤكدة أنهم يتصدرون شاشات التليفزيون ويتحدثون من مبدأ الحكام المنتصرين، مشيرة إلى أن أسلوبهم لا يخرجنا من واقعنا البشع ولا رح ينسّينا وجع بيروت.

وكتبت نوال، عبر حسابها على تويتر: "شو هالوقاحة إنو بعدكم عّم تتصدروا الشاشات وتهددوا وتحكوا من مبدأ الحكّام المنتصرين، أسلوبكم ما رح يخلينا نطلع من واقعنا البشع ولا رح ينسّينا وجع بيروت، الناس كرهوكم ونبذوكم وقرفوا منكم وانتو ما عم تعرفوا تحسّو".

كما كتبت نوال الزغبى، عبر حسابها بموقع تويتر: "السلطة السياسية في وطني تفتقد لأدنى مقوّمات الإنسانية والضمير والحكمة.. هياكل عظمية تحكمنا وتستبدّ بنا وترتكب بحقنا أبشع الجرائم تحت عناوين رنّانة.. سلاطين الفساد لبنان منكوب".

وتسببت التفجيرات التى وقعت فى العاصمة اللبنانية بيروت، فى مصرع العشرات وإصابة الآلاف بجروح، فيما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل حسان دياب، الحداد الوطنى العام فى ضوء الانفجار المدمر الذى وقع بميناء بيروت البحرى.