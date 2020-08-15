شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يطالب جمهوره بالتبرع لأطفال لبنان: يمر بكارثة محصلتش فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الفنان أحمد حلمى بالتبرع لصالح اليونسيف لمساعدة الأطفال بعد حادث انفجار بيروت الذي أدى إلى وفاة العشرات وإصابة الآلاف، موضحا أن لبنان من أجمل بلدان العالم يواجه كارثة لم يرها من قبل في تاريخه.

وكتب الفنان أحمد حلمى، عبر حسابه بموقع تويتر: "واحدة من أجمل بلاد العالم بتمر بكارثة محصلتش في تاريخها قبل كدة. لبنان بتعانى من أزمة فوق الأزمة، وأنا النهاردة كسفير للنوايا الحسنة ليونيسف مصر بطلب منكم تدعموا تدخلات يونيسف علشان نساعد كل طفل".



أحمد حلمى عبر تويتر

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ويحرص الفنان أحمد حلمى على توجيه رسالة تفاؤلية وكوميدية إلى متابعيه من خلال منصات وسائل التواصل المختلفة، وفي وقت سابق شارك النجم أحمد حلمي جمهوره صورة طريفة خلال ركوبه السيارة، حيث ارتدى كمامة ونظارة وجاكت، كما حرص على تغطية رأسه بالكامل، رغم من ارتفاع درجات الحرارة، وكتب فى تعليقا على الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام": "بوليس الكورونا".

يشار إلى أنه فى سرية تامة، يقدم النجم أحمد حلمى الجزء الثانى من فيلمه الشهير "عسل أسود"، على خشبة المسرح، الذى يعود للوقوف على خشبته بعد غياب 20 عامًا، حيث اختار حلمى "عسل أسود" لتقديمه واستكمال أحداثه، بعد النجاح الكبير الذى حققه الفيلم منذ عرضه عام 2010، خاصة أن أحمد حلمى يعتبره الأهم فى مشواره.

ويجرى صناع المسرحية التحضيرات الأولى واختيار الفنانين المشاركين فى البطولة، وسيكونون الذين شاركوه بطولة الفيلم، وذلك قبل تحديد موعد إجراء البروفات خلال الفترة المقبلة.