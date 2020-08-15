شكرا لقرائتكم خبر عن جنات تطرح ألبومها الجديد "أنا فى انتظارك" اليوم والان مع تفاصيل الخبر
وشاركت النجمة جنات قبل موسم رمضان بأغنية صورتها على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "أبطال بلدنا" والتى جمعتها بالمطرب محمد عدوية وأبرز الفيديو كليب الخاص بالأغنية كمائن الشرطة التى ترعى الشوارع خلال فترة حظر التجول بجانب إظهار جهود الأطباء، جيش مصر الأبيض في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
أغنية "أبطال بلدنا" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها: "تسلم الناس اللى صاحية .. شادة حيلها ليل نهار .. واللى بيساعد بقلبه دولا متعدش كتار".
وكان آخر أعمال المطربة جنات وليد سعد تتر مسلسل " بخط الإيد" من بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزى وأخرون، والذى كان يعرض على سى بي سى فى فترة الماضية، هو من إنتاج شركة سينرجى، وإخراج شيرين عادل، والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، ومن ألحان وليد سعد.
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