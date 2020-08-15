شكرا لقرائتكم خبر عن جنات تطرح ألبومها الجديد "أنا فى انتظارك" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح النجمة المغربية جنات، ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "أنا فى انتظارك"، اليوم السبت، بعد انتظار أسبوع منذ إعلانها علي نزول الألبوم على موقع "يوتيوب"، والذى سيكون بمثابة مفاجأة لجمهورها.

وشاركت النجمة جنات قبل موسم رمضان بأغنية صورتها على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "أبطال بلدنا" والتى جمعتها بالمطرب محمد عدوية وأبرز الفيديو كليب الخاص بالأغنية كمائن الشرطة التى ترعى الشوارع خلال فترة حظر التجول بجانب إظهار جهود الأطباء، جيش مصر الأبيض في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

أغنية "أبطال بلدنا" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها: "تسلم الناس اللى صاحية .. شادة حيلها ليل نهار .. واللى بيساعد بقلبه دولا متعدش كتار".

وكان آخر أعمال المطربة جنات وليد سعد تتر مسلسل " بخط الإيد" من بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزى وأخرون، والذى كان يعرض على سى بي سى فى فترة الماضية، هو من إنتاج شركة سينرجى، وإخراج شيرين عادل، والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، ومن ألحان وليد سعد.