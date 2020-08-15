شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد فى أحدث ظهور له من إجازته الصيفية: انشر الحب فى كل مكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم المغربي سعد لمجرد فى أحدث صورة له أثناء استمتاعه بأجواء الصيف، وذلك على شاطئ البحر، حيث تميز بروحه المعتادة التى تعكس تفاؤله الدائم مثلما يظهر خلال الصور التى ينشرها من وقت لآخر عبر إنستجرام، وعلق على الصورة الأخيرة بكتابة: "انشر الحب في كل مكان تذهب إليه، ولا تدع أحد يأتى إليك أبدًا دون أن يغادر أكثر سعادة".

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سعد لمجرد

وكان النجم المغربى سعد لمجرد احتفل فى وقت سابق بوصول مشاهدات كليبه الجديد "عدى الكلام" إلى أكثر من 33 مليون مشاهدة، في أقل من 4 أسابيع منذ طرح الأغنية عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وتعد أغنية "عدى الكلام" الأولى باللغة المصرية لسعد لمجرد، ويسعى من خلالها للوصول إلى جمهور المشرق العربى، وذلك بعد أن ‏حققت أغنيته "أنت معلم" ما يقارب المليار مشاهدة على "يوتيوب"، وتم تصوير الأغنية الجديدة "عدى الكلام" بسيرك شهير ‏بالعاصمة الفرنسية باريس، واستغرق تصويرها يومين، وتضمنت مشاهد أكشن وألعاب السيرك المتنوعة‎ الأغنية قام بإخراجها المخرج حكيم غراب، وهو فرنسى من أصول عربية، وشاركه طاقم تصوير من عدة بلدان أوروبية‎.

كما طرح الفنان سعد لمجرد بوستر أغنيته الجديدة "عدى الكلام" على حسابه الرسمى على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وظهر لمجرد ‏ على الغلاف على طريقة الممثل العالمى هيو جاكمان فى فيلمه ‎ The Greatest showman، بزى لاعبى السيرك، والأغنية ‏مصرية الصنع؛ إذ إنها من كتابة أمير طعيمة، ومن ألحان عزيز الشافعى وتوزيع توما.

وكان سعد لمجرد قد أجل طرح الأغنية بسبب وفاة الفنانة رجاء الجداوى، وكتب عبر خاصية "الاستورى" على "إنستجرام": "احترام ا‏لروح الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى.. سيتم تأجيل موعد طرح العمل الجديد، وسأخبركم قريبا بالموعد.. اللهم ارحم السيدة رجاء ‏الجداوى، واجعل مثواها الجنة".