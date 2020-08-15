شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة: كنت على بعد أمتار من انفجار موكب الشهيد رفيق الحريرى فى 2005 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت المطربة التونسية لطيفة، عن حزنها الشديد لانفجارات بيروت التي توفى على أثرها العشرات وجرح المئات، موضحة أن تشعر بما يعانى منه الشعب اللبناني، وأنها كانت على بعد أمتار من حادث انفجار 2005 لموكب الرئيس الشهيد رفيق الحريرى.

ونشرت المطربة التونسية لطيفة، عبر حسابها بموقع تويتر، جانبًا من مشاركتها في الحفل الافتراضي لمنظمة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، تضامنًا مع الشعب اللبناني بعد المأساة التي حلّت به خلال تفجيرات مرفأ بيروت.

وقالت الفنانة لطيفة من خلال الفيديو: "حزينة على اللى حصل في بيروت وأنا تعايشت مع الشعب اللبانى كتير، وأنا من أيام انفجاراللى حصل 2005، للرئيس الشهيد رفيق الحريرى كنت على بعد أمتار ولذلك أعلم ما حدث، اللى حصل في بيروت كارثة، لو هو قصف كارثة ولو هو إهمال كارثة الكوارث، ويجب أن نقف مع الشعب اللبناني بالمساعدات أو التبرعات".





يشار الفنانة لطيفة طلبت أصدقاءها فى العاصمة اللبنانية بيروت، بمعرفة مكان الفنان أنطوان كرباج، حيث كتبت عبر حسابها على تويتر، قائلة: "نداء خاص لكل أصحابى الغاليين عليا فى بيروت، أرجوكم ليا طلب خاص لو حد يقدر يعرف لى مكان حبيبى وأستاذى القيمة الكبير الفنان الكبير أنطوان كرباج يبعتلى للضرورة، عايزة أطمن عليه، رجاء خاص جدا".

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وتقضى الفنانة لطيفة التونسية الإجازة الصيفية فى الساحل الشمالى، وتشارك جمهورها ومتابعيها عبر حساباتها الرسمية على منصات السوشيال ميديا بين الحين والآخر بصور ومقاطع فيديو لها، لاقت تفاعلا كبيرا وإعجابا شديدا بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعى.