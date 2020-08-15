شكرا لقرائتكم خبر عن "عريس الجنة" عرض مسرحى عن الشهيد مصطفى خضر سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن مشروع "أبطال من بلدنا" الذى أطلقته وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وتنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة الدكتور أحمد عواض، يشارك المخرج المسرحى البورسعيدي محمد العشرى بعرض مسرحى بعنوان "عريس الجنة" عن الشهيد مصطفى خضر سليم ابن بورسعيد، أحد أبطال القوات المسلحة البواسل والذى استشهد فى إحدى العمليات الإرهابية، ومن المقرر عرضه سبتمبر المقبل على مسرح قصر ثقافة بورسعيد.

يقول المخرج محمد العشرى: يتناول العرض قصة حياة الشهيد مصطفى خضر الشخصية بعيدًا عن التناول المتوقع لعملية استشهاده لأنها مرحلة في حياته، وأضاف: سيتم التناول بشكل أكثر عمقًا من خلال الإنسانيات التي تميزت بها شخصيته، وحياته الشخصية منذ كان طفلاً وصولاً لمرحلة الجيش واستشهاده.

العرض إعداد وأشعار أحمد شلبي، موسيقى وألحان الدكتور أحمد العرباني، ديكور الدكتور عمرو الأطروش، وبطولة حنان خضر، خالد جمعة، أسامة مسلم، أحمد آدم، أحمد عبد الرازق، أحمد سعد، سيف الدين سامح، نسمة الخياط، فارس وائل، سما السيد، ندى أسامة، أمنية مرسي، همسة محمد، منى رضوان، جنة رأفت، ريتاج عباس، أحمد حجازى، مرفت جابر، محمد حجازي، محمد رمزي، نادين علاء، سيف الدين محمد، إسلام الكفراوي، مخرج منفذ أحمد ادم، تصميم وإخراج محمد عشرى.

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يذكر أن وزارة الثقافة المصرية قد أطلقت مشروع "أبطال من بلدنا" من أجل تخليد أبناء القوات المسلحة العظماء واستنهاض الهمم لاستكمال المسيرة الحضارية، ويهدف هذا المشروع إلى تحويل قصص الأبطال التى ضمها كتاب حكايات الولاد والأرض للكاتب محمد نبيل إلى أعمال مسرحية من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة والذى يرأسها الدكتور أحمد عواض، وستطوف تلك الأعمال المسرحية مختلف أنحاء البلاد لإلقاء الضوء على الأمجاد التى حققتها أبناء القوات المسلحة بهدف المساهمة فى بناء الشخصية الوطنية.