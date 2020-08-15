شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سيرين عبد النور تلف جسدها بعلم لبنان.. وتعلق: بحبك يا بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة سيرين عبد النور متابعيها عبر صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ظهرت خلالها وهي تلف علم بلدها لبنان علي ظهرها، ثم علقت علي الصورة بكتابة: بحبك يا لبنان، وما أن نشرت الصورة حتي انهالت عليها تعليقات متابعيها ممن أثنوا على الصورة وتحدثوا عن لبنان متمنين أن تزول الغمة عليها سريعًا، حيث لا تزال آثار الانفجار تؤثر بالسلب على كل مناحي الحياة هناك.



سيرين عبد النور

وكانت هاجمت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الحكومة اللبنانية بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان في أعقاب انفجار بيروت الضخم .

وغردت سيرين عبر حسابها على تويتر، قائلة: "تعلموا كيف بتكون المسؤولية: رئيس فرنسا بيكبر القلب بينما انتم بتحرقوا القلب! رئيس فرنسا رجل مسئول بينما إنتم لا مسؤولين! رئيس فرنسا حضن شعب لبنان بينما انتم حرقتوا شعب لبنان! رئيس فرنسا بيعرف يعمّر... بينما إنتم بس بتعرفوا تهدموا ".

ووصل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الخميسالماضى إلى بيروت، وقال فور وصوله "أبعث برسالة دعم وصداقة للشعب اللبناني". وأضاف آمل في ترتيب مساعدات دولية للبنان.

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وكان ماكرون يتحدث للصحفيين في بيروت بعد هبوط طائرته في مستهل زيارة رسمية في أعقاب الانفجار الضخم في مرفأبيروت يوم الثلاثاء الذي أودى بحياة أكثر من مئة شخص وأصاب آلاف آخرين.

وأكد ماكرون، سأرتب مزيدا من المساعدات الفرنسية والأوروبية والدولية للبنان في الأيام المقبلة، وقال ماكرون، إن لبنان يواجه أزمة سياسةواقتصادية وثمة حاجة لاستجابة عاجلة لها، مؤكدا أن لبنان سيظل يعاني إذا لم تُنفذ الإصلاحات.

وكان قال الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون أمس عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى:

"سأذهب إلى بيروت غداً، لألتقيبالشعب اللبناني، ولكى أحمل له رسالة الأخوة والتضامن نيابة عن الفرنسيين، كما سنقوم بتقييم الوضع الحالى للبنان مع السلطاتالسياسية."

ويزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس لبنان للقاء "كافة الفرقاء السياسيين"، كما أعلنت الرئاسة الفرنسية لوكالة الأنباءالفرنسية، وذلك بعد الانفجار الذى هز العاصمة بيروت وأسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص.