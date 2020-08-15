شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تخرج ابنتها فى الجامعة.. ندى بسيونى: تحملت مسئوليتها وحدى وتعبى مرحش فى الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة ندى بسيونى، عن سعادتها وفخرها بابنتها الوحيدة الفنانة التشكيلية "مايا شافع"، بعد تخرجها فى الجامعة الأمريكية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وعرض لوحاتها فى المعارض المصرية والدولية، قائلة: "تحملت مسئوليتها وحدى وتعبى مرحش فى الأرض".





وقال ندى، عبر حسابها على إنستجرام: "كم أنا فخورة بلوحاتك ومعرضك يا مايا، ابنتى الوحيدة والتى وهبتها عمرى وتحملت مسئوليتها وحدى فى الحياة منذ ميلادها، وكنت أيضًا لا أزال فى مرحلة الدراسة، والنتيجة فتاة رائعة تخرجت فى الجامعة بامتياز مع مرتبة الشرف، واليوم تعرض لوحاتها فى المعارض المصرية والعالمية، تعبى مرحش فى الأرض، جميل أن ترى ما بنيته وحدك فى الحياة ينير لك الدنيا".





وكانت الفنانة ندي بسونى، حرصت على نعى طليقها وأبو ابنتها الوحيدة الفنان القدير سناء شافع، بعد صراع قصير مع المرض عن عمر يناهز الـ 77، حيث تدهورت الحالة الصحية للفنان القدير خلال اليومين الماضيين داخل أحد المستشفيات، عقب تعرضه لالتهاب رئوى حاد.

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ونشرت ندى، تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر، لنعى طليقها وكتبت "ألف رحمة على الدكتور سناء شافع اللهم اغفر له واجعل مثواه الجنة".