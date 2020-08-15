شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم مع آسر ياسين على البحر.. وتشوق متابعيها للجزء الثاني من بـ100وش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة نيللي كريم متابعيها بعدة صور مع النجم آسر ياسين من خلال إجازتهما الصيفية بعدما تألقا خلال دراما رمضان مؤخرًا عبر بطولتهما لمسلسل "بـ100 وش" الذى حقق نجاحًا كبيرًا، وهو العمل التي ألمحت نيللي كريم خلال تعليقها على الصور إلى وجود جزء ثانٍ منه حيث شوقت متابعيها له بشكل كبير حين كتبت أنها لا تطيق انتظار الجزء الثاني من المسلسل.



نيللى كريم واسر ياسين

وذلك بعدما ظهرت مع النجم آسر ياسين خلال 6 صور وقالت تحديدًا لمتابعيها: "اشتقت إليكم جميعًا.. شكرًا لكم على كل الحب والدعم، نحن سعداء جدًا لأنكم أحببت المسلسل التلفزيوني.. لا أطيق الانتظار حتى الجزء الثاني".

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ومن وقت لآخر تتفاعل النجمة نيللى كريم مع متابعيها عبر صور من استمتاعها بعطلتها الصيفية في الوقت الحالي، وهو ما حصل مؤخرًا حينما نشرت صورة من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على موقع إنستجرام بالإضافة إلى فيديو ظهرت فيه أثناء ركوبها مركب فى البحر وتمسك بكلبها بالإضافة إلى استماعها إلى أغنية حلوة يا بلدى.



ب 100 وش

وشاركت النجمة نيللى كريم جمهورها بصور جديدة لها ظهرت بها مع ابنتها عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع "إنستجرام"، خلال قضاء إجازتها الصيفية، فيما نشرت صور لها خلال استمتاعها بالبحر.

وفى وقت سابق شاركت الفنانة نيللى كريم، صورة جديدة مع جمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا، حيث ظهرت النجمة فى أحدث ظهور لها مع كلبها الصغير، حيث نشرت صورتهما عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، فيما تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وشاركت الفنانة نيللى كريم متابعيها من خلال حسابها على موقع تويتر بصورة أثارت اهتمامهم، وذلك بعدما وصفت نفسها بالذئب، حيث كتبت فى تعليقها على الصورة "I’m a wolf"، وفور نشرها الصورة تفاعل معها متابعوها خلال تغريدات عديدة، فمنهم من قام بممزاحتها بكتابة "إنتى شوجار"، وذلك فى إشارة إلى النجاح التى حققته أثناء موسم دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "بـ100 وش".