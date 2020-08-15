شكرا لقرائتكم خبر عن 11 أغنية باللهجة المصرية.. جنات تطرح أغنيات ألبومها الجديد "أنا في انتظارك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة المغربية جنات، أغنيات ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "انا في انتظارك"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وكشفت جنات تفاصيلها في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن أن الألبوم يحتوى على 11 أغنية باللهجة المصرية، متمنية أن تنال أغنيات الألبوم إعجاب جمهورها والتي راهنت بأن الأغنيات ستكون مفاجأة لجمهورها، ونبرز لكم من خلال هذا التقرير تفاصيل أغنيات الألبوم كاملة.

"أنا في انتظارك" الأغنية الرئيسية للألبوم، وهى من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع

أغنية "دموع وبكيت" من كلمات جمال الخولى، ألحان رامى جمال، توزيع وسام عبد المنعم

أغنية "أوعى" وهى من كلمات وألحان: عزيز الشافعى

أغنية "ثباتى الانفعالى" وهى من كلمات أحمد الحبيشي، ألحان مدين، توزيع أكرم عادل

أغنية "أحلى من الاحلام" وهى من كلمات عبد الحميد الحباك، ألحان أسامة سامي، توزيع أسامة سامي.

أغنية "برد الوحدة" وهى من كلمات كريم حكيم، ألحان خالد فتوح، توزيع الهامى دهيمة وأدهم دهيمة.

Advertisements

أغنية "الظالم" وهى من كلمات سلامة على، ألحان وليد سعد، توزيع ومكس ولحن الصولو والفواصل الموسيقية هاني يعقوب

أغنية "اللى تشوفه" من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد رفاعي، توزيع توما

أغنية "فهمت قصدك" وهى من كلمات تامر حسين، ألحان أحمد حسين، توزيع هانى يعقوب

أغنية "رايقة" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وسام عبد المنعم

أغنية "أنا استعجلت" وهى من كلمات علي فتحى، وألحان عماد تاج، وتوزيع جيزووو

البوم جنات "أنا في إنتظارك" يحتوى على 11 أغنية باللهجة المصرية هم، وتعاونت مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبد الحميد الحباك، وجمال الخولى، وشادى نور، وكريم حكيم، وسلامة على، على فتحى، وأحمد الحبشى، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.

أما الموزعون، فتتعاون جنات مع كل من أسامة سامي، وهاني يعقوب، وأكرم عادل، وسام عبد المنعم، وإلهامي دهيمة، وهاني ربيع، وجيزو، وأدهم دهيمة، ويتولى هندسة صوت وماستر ومكساج هيثم راضى.

وكان آخر أعمال المطربة جنات تتر مسلسل " بخط الإيد" من بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزى وأخرون، والذى كان يعرض على سى بي سى فى فترة الماضية، وإخراج شيرين عادل، والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، ومن ألحان وليد سعد، حيث قدمتها كديو مع ملحن الأغنية وليد سعد.